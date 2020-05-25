دواء ضد كورونا يطرح في الصيدليات الروسية

المصدر: البيان الإلكتروني

مازال العلماء يعملون ويبحثون لإنتاح دواء يقضي على فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) الذي حير العالم ، فقد أعلن العلماء الروس أنهم أعدوا دواء جديدا ضد كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.

وأكد دميتري بوشكار أحد كبار الأطباء في وزارة الصحة الروسية،أن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وأعاد بوشكار إلى الأذهان أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

أما الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوف، فقال إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري. وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.

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