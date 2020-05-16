أهم 3 أعراض لكورونا وأخطرها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف كبير الأطباء الروس المختصين في مجال الأشعة، سيرغي موروزوف، أعن هم 3 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا والعارض الأكثر خطورة.

وقال موروزوف إن العارض الأول يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها 38.5 درجة مئوية، والثاني هو السعال، أما العارض الثالث فهو ضيق في التنفس.

أوضح أنه في حال كان معدل التنفس عال، أي بلغ ما بين 20-30 حركة في الدقيقة، فإن ذلك مرتبط بانخفاض الأكسجين في الدم، بحسب روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل عند الإنسان الطبيعي يكون بين 12 و20 نفسا في الدقيقة.

وبحسب كبير المختصين فإن ضيق التنفس والشعور بنقص الأكسجين أحد أخطر العوارض لدى المصابين بفيروس كورونا التي تستوجب نقل المصاب فورا إلى المستشفى.

ولفت الخبراء مؤخرا إلى أن فيروس كورونا قد يسبب زرقة في شفاه المصاب وأظفاره.

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