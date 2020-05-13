عادات خطيرة قبل الطعام .. تدمر الصحة

المصدر: وكالات

حذر خبراء الصحة من بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض قبل تناول الطعام، والتي تؤدي إلى تدمير الصحة.

ووفقا لموقع الشبكة العربية، كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن بعض هذه السلوكيات تجعل الطعام ضارا بالصحة، وتنقل إلى الجسم البكتيريا والجراثيم، بحسب موقع "إيت ذيس".

وذكر تقرير أن غسل البيض النيئ واللحوم يساعد على انتشار الجراثيم على الأسطح بالمطبخ، ويجب العلم بأن أفضل طريقة للتخلص من تلك البكتيريا تكون بالطهي الجيد.

وحذر التقرير من تذوق الطعام للتأكد من عدم فساده، لأن القطعة التي يتم تذوقها إذا كانت فاسدة، قد تحتوي على العديد من البكتيريا الضارة التي تسبب مشكلات صحية.

وأشار التقرير إلى أن عدم غسل اليدين قبل الطهي يؤدي إلى انتقال الكثير من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات الأيدي، ثم الطعام عند لمسه.

وأكد الخبراء أن تناول الدقيق والبيض النيئ ينقل الجراثيم الضارة والبكتيريا الإشريكية القولونية، لذلك يجب الحرص على تناول المخبوزات بعد طهيها جيدا.

كما حذر الخبراء من ترك الطعام فترة في درجة حرارة الغرفة، لأن الجراثيم تعيش في الأطعمة المطهية التي يتم تركها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين، لذا يجب الانتباه إلى وضع تلك الأطعمة في الثلاجة، وفي حال كانت ساخنة، فيمكن الانتظار قليلا حتى تبرد.

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