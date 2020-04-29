سعوديون يتهمون شراب الـ "فيمتو" بالتسبب بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم فيديوهات ومنشورات بشأن "شراب الفيمتو" واحتوائه على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال. ولاقت هذه الإشاعات رواجاً كبيراً دفع الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تصدر بياناً توضيحياً نفت فيه ما يتم تداوله، مشيرة إلى أن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) المنبثقة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

كما أشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تقييم سلامة جميع المواد المضافة ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويُسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".

وأكدت الهيئة أن وضع حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية الهدف الأساسي منه هو للتأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يومياً التي يمكن أن يتناولها الإنسان يومياً دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.

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