تحذير خطير من الإفراط في غسل اليدين بالصابون والمطهرات

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد_19) يلجأ العديد من الناس إلى غسل أيديهم بالصابون والمطهرات مرات عديدة ، لكن طبيبة روسية حذرت من خطورة الإفراط في ذلك لأنه يقضي على بيئة تحمي مناعة الجلد.

وكشفت الطبيبة الروسية لأمراض الجلد، لاريسا أليكسييفا، أن الغسل المتكرر كثيرا لليدين بالصابون والمطهرات يمكن أن يقضي على بيئة تحمي مناعة الجلد.

وأشارت إن كثرة غسل اليدين تسبب أمراضا جلدية مختلفة لدى الكثيرين، مشيرة إلى إنه يمكن حماية البشرة الحساسة لليدين مع شرط مراعاة قواعد معينة.

ونصحت من لديهم ميل إلى الإصابة بأمراض الجلد والأكزيما ارتداء القفازات واستخدام الكريمات المرطبة والمغذية.

وأوضحت الطبيبة بحسب موقع روسيا اليوم أن غسل اليدين المتكرر واتخاذ غيره من إجراءات الصحة العامة يعتبران أمرا ضروريا في فترة مكافحة فيروس كورونا.