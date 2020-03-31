فحص دم يكشف 50 نوعاً من السرطانات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أعلن باحثون من جامعة هارفرد عن دراسة جديدة تجرى بموجبها فحص دم قادر على تحديد 50 نوع من الأمراض السرطانية.

ويرتكز الفحص على الحمض النووي "دي إن إيه" الذي تلقيه الأورام السرطانية والذي يسري في الدماء. ويرصد الفحص بشكل أدق وأكثر تحديداً التغييرات التي تصيب الحمض النووي المعروف بمثيلة الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين.

ويمكن للفحص، وفق الباحثين أن يخبر بوجود السرطان وأن يحدد نوعه كذلك. وقال الدكتور جيوفري أوكسنارد من مؤسسة "دان فاربر" لأمراض السرطان التي تعتبر جزءاً من معهد هارفرد الطبي إلى أن الفحص يخضع حالياً للاختبارات السريرية. وكشف الفريق عن كيفية تطوير الفحص من خلال خوارزمية التعلم الآلي التي تعتبر نوعاً من الذكاء الاصطناعي، نقلاً عن "غارديان" البريطانية.

وتبيّن أن أقل من واحد بالمئة فقط من غير المصابين بالسرطان تم تحديد إصابتهم عن طريق الخطأ، وقد أشار الدكتور أوكسنارد في هذا السياق إلى "أهمية عدم إخبار غير المصابين بالسرطان أنهم مرضى".