نصائح كورونا: كيف تعقم وتنظف هاتفك من الجراثيم

المصدر: ترجمة: اليازية البدواوي

يوصي خبراء الصحة حول العالم بتجنب لمس الوجه في حال لم تكن أيدينا نظيفة لاتقاء خطر الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، ولكن هنالك جهازاً نحمله طوال اليوم وحري بنا تعقيمه، لأنه يرافقنا في دورات المياه، ونضعه في جيوبنا وحقائبنا، لدرجة أننا نتفاعل معه عشرات وإن لم يكن مئات المرات خلال اليوم، من هذا المنطلق يعتقد الخبراء أن هواتفنا هي أماكن خصبة للجراثيم. إذ يلتقط الشخص العادي هاتفه بمعدل 2600 مرة يوميًا ويستخدمه حوالي 76 مرة.

يذكر تقرير نشرته "مترو" البريطانية أن الطريقة المثلى لتنظيف تلك الأجهزة لوقف انتشار فيروس كورونا لا تتم بغمسها في ماء بالصابون وفركها لأن معظم الهواتف لن تعمل بعدها.

توضح الخطوات التالية الطريقة الصحيحة لتنظيف هاتفك المحمول، متضمنةً:

1. افصل هاتفك وأي ملحقات تتصل به من أجهزة الشحن وغيرها وأوقف تشغيله تماماً.

2. انزع غطاء الهاتف في حال وجوده، واحرص على تنظيفه بشكل منفصل قبل إعادته للهاتف بعد عملية التنظيف.

3. استعمل مزيجاً من الماء وكحول الأيزوبروبيل (بتركيز 70%)، بمقدار متساوٍ من الاثنين.

4. اعمد لرش قليل من المزيج بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، وامتنع عن رش الجهاز مباشرة، فقط بلل القطعة ولا تغرقها تماماَ.

5. امسح الهاتف بالكامل، من الأمام والخلف، مع استخدم القطن لتنظيف الزوايا الصغيرة التي يصعب الوصول إليها، كالمنطقة المحيطة بعدسة الكاميرا ومنفذ السماعة. بعدها امسح المنطقة مرة أخرى بقطعة القماش المبللة بالمزيج المطهر.

6. لمدة 15 دقيقة على الأقل، اترك الهاتف ليجف تماماً قبل إعادة حافظة الهاتف أو غطائه الذي تم تعقيمه مسبقاً وبذات المطهر.

يوصي خبراء التكنولوجيا أنه عند تنظيف الهواتف يجب تجنب استخدام قطع الملابس العادية أو المناشف أو حتى المناديل الورقية لاحتمال التسبب بخدوش لشاشة الهاتف. كما ويحذر خبراء "أبل" مستخدمي الآيفون من استخدام البخاخات ورش الهاتف مباشرة، أو استخدام مواد التبييض أو أي مواد قد تخدش الهاتف وتتسبب بأضرار للجهاز.