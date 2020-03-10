علامة يغفلها الكثيرون تدل على الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

مع استمرار فيروس كورونا في الانتشار حول العالم بسرعة كبيرة، مجبرا ً الكثيرين على الحجر الصحي للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

ويتمثل أحد الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا "COVID-19"، الذي يُغفل بسهولة كبيرة، التعب، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن الحمى والسعال الجاف من الأعراض الشائعة للمرض، بحسب روسيا اليوم.

وتسرد المنظمة الأعراض الأخرى الأقل شيوعا لـ COVID-19. وتشمل:

•أوجاع وآلام.

•احتقان بالأنف.

• سيلان الأنف.

•التهاب الحلق.

•إسهال.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 80% من الأشخاص يتعافون من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان أو مرض السكري، إلى اتخاذ احتياطات إضافية من الإصابة بالمرض.

وتحث إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، على غسل الأيدي كثيرا بالماء والصابون. ويوصى باستخدام معقم اليدين عند عدم توفر الماء والصابون.

وتعد العزلة الذاتية هي المفتاح عند العودة من الأماكن الأكثر تضررا بالفيروس، حتى لو لم تظهر أي أعراض.

