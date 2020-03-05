كورونا بين الحقيقة والخرافة

المصدر: دبي-البيان

هناك حالة من الخوف والهلع حول فيروس كورونا، وأصبح بعض الناس ينظرون إليه نظرة تشاؤمية قاتلة رغم أن الأرقام والإحصائيات تثبت غير ذلك، فأصبح الناس في حيرة من أمرهم بين خرافات يتناقلونها وحقائق تغيب عنهم.

وهنا توضيح لبعض الخرافات والحقائق حول كورونا:

خرافات

1.كورونا من أخطر الفيروسات الموجودة على الإطلاق

2.سأموت إذا تمّ تشخيصي بفيروس كورونا

3.يجب أن أصدق كل ما أقرأه عبر الإنترنت، وأشعر بالهلع وألقي باللائمة على الصين لخلقها هذه الأزمة

حقائق

1.حالات الرشح العادي تقتل الناس سنوياً 60 مرة أكثر مما يفعل فيروس كورونا

2. 3.4% فقط من الحالات حصلت فيها وفيات ومعظمها لأشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ويعانون من ضعفٍ في جهاز المناعة.

3. التضليل والتعصب أخطر من أي فيروس. ابحث عن الأدلة لا الإيديولوجيات