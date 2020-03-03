5 خطوات لغسل يديك بطريقة صحيحة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف دليل خاص بطريقة غسل اليدين الصحيحة أن آلاف الأشخاص لا يمارسون هذه العادة كما يجب، حسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأصبح غسل اليدين بشكل صحيح أكثر أهمية الآن بعد أن انتشر فيروس «كورونا المستجد» إلى ما يقرب من 70 دولة، حيث يحاول المسؤولون الصحيون مساعدة الناس والحد من انتشار الفيروس فيما بينهم.

ويعتقد العلماء والخبراء أن تجنب العدوى قد يكون بسيطاً عبر الالتزام بقواعد نظافة جيدة بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعدّ غسل اليدين بشكل صحيح إحدى أفضل الطرق لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بالمرض.

وتوصي المنظمة بغسل اليدين ضمن فترات متكررة للبقاء بصحة جيدة واتباع خمس خطوات لغسلهما بالطريقة الصحيحة.

وقال الخبراء: «الخطوة الأولى هي تبليل يديك بالماء النظيف الدافئ أو البارد ووضع الصابون».

وتابعوا: «ثم عليك فرك يديك جيداً بالصابون وتنظيف أصابعك وتحت أظافرك أيضاً». والخطوة الثالثة هي تلك التي يفشل في تطبيقها الكثير من الناس.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف يديك لمدة 20 ثانية على الأقل أو للفترة التي تستغرقك لغناء «عيد ميلاد سعيد» مرتين. وقالوا: «اشطفوا الأيدي جيداً تحت مياه نظيفة».

وأخيراً، يجب عليك استخدام منشفة نظيفة لتجفيف اليدين.

وعندما لا يمكنك غسل يديك بالصابون والماء، قال الخبراء إن معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول يعد فكرة جيدة.

ويمكن للمعقمات أن تخفف من عدد الجراثيم على الأيدي في العديد من الحالات.

ومع ذلك، أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن معقمات اليد لا تتخلص من جميع أنواع الجراثيم، وقد لا تكون فعالة عندما تكون يداك متسختين. وأوضح: «قد لا تقوم هذه المعقمات بإزالة المواد الكيميائية الضارة على الأيدي مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة».

ويتبع دليل غسل اليدين في مركز السيطرة على الأمراض إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى ضرورة غسل اليدين خمس مرات على الأقل في اليوم بالماء والصابون أو معقم اليدين.

ويجب عليك أيضاً الامتناع عن لمس الأسطح التي قد تكون ملوثة بأكبر قدر ممكن.