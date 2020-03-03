أنباء سارة لمرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة فايزر المصنعة للعقاقير الطبية أمس الاثنين إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة التي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا وإنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.

وقالت الشركة إنها تأمل أن تحصل على نتائج الفحص بنهاية مارس ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح وإنها تأمل في اختبارات المركبات بحلول نهاية العام، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، أحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.