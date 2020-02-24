منتج تنظيف من فضلات الطعام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دفع واقع احتواء المنظفات المنزلية وفضلات الطعام على الماء لإنشاء شركة «أمبروسيا» التي تقول مؤسستها الشريكة ومديرتها التنفيذية أماندا ويكس إن وجود عامل الماء المشترك دفعها للتساؤل عن المنتجات القائمة على المياه التي يمكن تصنيعها، بالإضافة إلى الأحماض والكحول المستخرجة من فضلات الطعام. وهكذا كان، حيث تمكن فريق البحث بعد بعض الوقت من تشكيل منتج يقوم بـ97 بالمئة منه على تلك العناصر.

وكان هدف «أمبروسيا» في البداية يقتصر على تصوّر طريقة لإعادة تدوير فضلات الطعام داخل المدينة بسرعة وبلا روائح، إلا أنه بعد معالجة المسألة قرر الفريق أنه لا بدّ من القيام بالمزيد مما دفع لوضع تصوّر لتطوير المنتج.

وتشير ويكس بالقول: «لقد ولد هذا المنتج من الأبحاث والتطوير في مجال تحويل نفايات الطعام من المطامر، لذا فإننا نحدّ من عدد الشاحنات على الطرقات، ونقلّص من انبعاثات الميثان ونستعيد كافة الموارد. وإننا نأمل أن نظهر من خلال هذا المنتج تحديداً وجود طلبٍ على صناعة منتجات بهذه الطريقة واستخدام مكونات من الفضلات».

ويذكر أن الشركة بحثت عن بدائل لنسبة الثلاثة بالمئة من المواد الكيميائية في المنتج وجعلته طبيعياً 100 بالمئة عبر إضافة الزيوت الطبيعية.