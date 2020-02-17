مداواة القلب بعلاج للسرطان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد باحثون أمريكيون، بأنهم لجأوا إلى علاج للسرطان قديم في مداواة واحدة من أمراض القلب الأكثر فتكاً، وهو مرض عدم انتظام دقات القلب البطيني.

المرض المسؤول عن تسريع ضربات القلب إلى أضعاف المعدل الطبيعي، يعد من الأسباب الرئيسة لوفاة القلب المفاجئة.

وأظهر بحث العلماء في جامعة واشنطن أخيراً، إمكانية تصحيح الإيقاع غير الطبيعي لضربات القلب، من خلال توجيه خمس دقائق من العلاج الإشعاعي إلى صدر المريض، لتدمير الخلايا التي تولد إشارات مارقة، حيث تمكنوا من خفض معدل ضربات القلب المتسارع بنسبة 94 % في الأشهر الستة بعد العلاج، مع عدم مواجهة أي مشكلات خلال عامين.

يأمل العلماء أن يكون هذا العلاج، شريان حياة للمرضى الذي يفشلون في الاستجابة للعلاجات التقليدية، محذرين من آثار جانبية للعلاج الإشعاعي، كشعور بتعب شديد لعدة أيام، مع خطر إحداث تلف في الرئتين والأضلع والمعدة.