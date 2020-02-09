10 أسباب محتملة لاحمرار العينين

المصدر: دبي - البيان الصحي

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قد يكون احمرار العينين نتيجة لأشياء كثيرة، لكنه في كثير من الأحيان يعتبر علامة على وجود مشكلة أخرى مثل جفاف العين أو النوم لفترة قليلة جداً أو حتى الإفراط في وضع بعض قطرات العين، وفقاً لصحيفة «ديلي اكسبرس».

1- جفاف العينين

من أعراض هذه المشكلة حرقان بالعين والشعور بأن شيئاً ما في عينيك.

2- الحساسية الموسمية

قد تسبب حبوب اللقاح والعشب تورم والتهاب العينين ما يؤدي إلى احمرارهما.

3- تتناول أدوية معينة

مضادات الهيستامين والحبوب المنومة والأدوية المضادة للقلق وحتى مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين يمكن أن تسبب جفافاً واحمرار العين.

4- قلّة النوم

عندما أخذ قسطاً قليلاً من النوم من المحتمل أن يظهر الاحمرار .

5- الإفراط في شرب الكحول

يسبب استرخاء الأوعية الدموية وهذا الأمر يسبب احمراراً العينين

6- الدخان

يتسبب في انقباض الأوعية الدموية الموجودة بالعين ما يؤدي إلى جفاف سطح العين.

7- التهاب الملتحمة

في هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لفحص العين وتحديد إذا كانت المشكلة بكتيرية أم فيروسية.

8- السباحة

الملح الموجود في مياه المحيطات يسبب جفاف العينين واحمرارها.

9- بروز الأوعية الدموية

تظهر عند الإجهاد وبسبب السعال الشديد وهو ما يضع الكثير من الضغط على العينين.

10- تعدد استخدام قطرات تبييض العين

يمكن أن تفاقم من مشكلة الاحمرار لأنها تسبب ضيق الأوعية الدموية.