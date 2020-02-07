وزير تايلاندي يريد طرد الأجانب بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

صرح وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفياكول بأن الأجانب الذين يرفضون ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد يجب أن "يطردوا إلى خارج البلاد".

وقال الوزير شارنفياكول للصحفيين اليوم الجمعة باستخدام لفظ عنصري يطلق على الأجانب من الدول الغربية: "هؤلاء "السياح الأجانب" يرفضون ارتداء أقنعة الوجه وهذا شيء يجب أن تعرفه السفارات، والشعب التايلاندي".

وألقى الوزير تصريحاته بعدما سلم أقنعة الوجه للعديد من الأشخاص في بانكوك.

وقال: "عندما نسلمهم (الأقنعة) لا يأخذونها. يجب طردهم من تايلاند بسبب سلوك مثل هذا".

وأضاف: "لا يظهرون أي قلق تجاه الوضع. أما الصينيون، وأصحاب الجنسيات الأسيوية الأخرى، فيقبلونها".

وقال وزير الصحة العامة: "أما بالنسبة للأوروبيين، فالأمر لا يصدق... كيف علموا أنهم لن يكونوا الأشخاص الذين ينشرون الفيروس. إذا عثرنا على هذه الأنواع من الأشخاص يجب أن نطردهم".

واعتذر أنوتين لاحقا عن انتقاداته الحادة في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقال في المنشور: "أعتذر أنني انفعلت اليوم على بعض الأجانب من أوروبا الذين نفروا من التايلانديين الذين يرتدون أقنعة الوجه. إنهم لم يتعاونوا بارتدائها بينما نحن نحاول منع انتشار فيروس كورونا في تايلاند".