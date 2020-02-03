كم تبلغ نسبة الوفيات بين مصابي كورونا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع بشكل يومي تطورات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأشارت إلى أنه يوجد في المنطقة والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة.

وأوضحت المنظمة خلال مؤتمر صحافي أن معظم بلدان العالم ستكون مجهزة لكشف هذا الفيروس خلال أسبوع واحد من الآن.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط إن مستوى المخاطر فيما يتعلق بفيروس كورونا مرتفع جدا، مشيرا إلى أنه "من بين كل 100 مصاب هناك 4 حالات وفيات".

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 361، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 17200 ألف إصابة، في أكثر من 27 دولة حول العالم.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي أنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، عن تسجيل حالة وفاة في الفلبين، لتكون أول حالة وفاة جراء الفيروس خارج الصين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ العالمية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، في أكثر من 27 دولة حول العالم.