علماء روس يخترعون روبوت يقتل الأورام الخبيثة

المصدر: البيان الإلكتروني

طرح العلماء من جامعة الطب في بطرسبورغ فكرة جديدة لمكافحة أمراض السرطان.

حيث اخترع العلماء روبوتا متناهي الصغر، يتكون من عناصر الحمض النووي، لا يستطيع قتل خلايا السرطان فحسب، بل ويتعرف عليها في جميع أعضاء جسم الإنسان.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، فإن تحضير عقاقير فعالة، قادرة على مكافحة أمراض السرطان دون أن تثير أعراضا جانبية، يتصدر أولويات علماء الكيمياء والصيدلة والبيولوجيا، وفي هذا السياق يعلّق العلم آمالا كبيرة على العلاج الوراثي، الذي من شأنه مكافحة طفرات تنشأ في خلايا الإنسان.

من المعروف أن الحمض النووي هو أساس أي خلية، ويتضمن الشفرة الوراثية اللازمة لبقاء خلية على قيد الحياة.

ونقل البيان الذي أصدرته الجامعة عن الباحثة، يكاترينا غونتشاروفا، قولها إن خللا في الجينوم يتسبب في تحويل الخلية العادية إلى خلية سرطانية، تبدأ في تخليق "بروتينات فاسدة"، ما يؤدي إلى تكاثر خلايا سرطانية أخرى. وفي حال إيقاف عملية إنتاج البروتينات الفاسدة فإن الخلايا السرطانية تفقد قدرتها على التكاثر وتموت.

أما روبوت النانو الذي اخترعه العلماء، فبوسعه اكتشاف البروتينات الفاسدة وحتى قطعها، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. جدير بالذكر أن كلفة مثل هذا الروبوت متناهي الصغر لا تتجاوز 1200 روبل ( ما يعادل نحو 19 دولار).