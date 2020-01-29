ما علاقة الفطر السحري بالسرطان؟

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن تناول جرعة واحدة من الفطر السحري أو فطر سيلوسيبين، كافية لتخفيف القلق والاكتئاب، لمدة خمس سنوات لدى مرضى السرطان.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية غروسمان للطب في نيويورك أن المرضى الذين تناولوا سيلوسيبين شعروا بالأمل أكثر والإحباط أقل، وكانوا أقل خوفاً من الموت، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. الأكثر من ذلك، عندما قرن الباحثون تناول المركب مع جلسات للعلاج النفسي، كان هناك تحسن امتد لأكثر من أربع سنوات بعد تناول الدواء.

أفاد الباحثون أن استنتاجاتهم توفر دليلاً على أن الفطر السحري قد يكون علاجاً لمشكلات للصحة العقلية لمرضى السرطان.

ويعتبر «سيلوسيبين» من المهلوسات وينتجه أكثر من 200 نوع من الفطر. ويصنف بين «مواد القانون الخاصة للرقابة» بأنه ضمن المواد التي لا تحوي خصائص طبية. لكنه، على ما يبدو، يسهل الخضوع لتجربة عميقة وذات مغزى تبقى مع الشخص، ويمكن أن تغير بشكل جذري ذهنه وتوقعاته.

الآلية التي يعمل عبرها الدواء غير واضحة، لكن الباحثين أشاروا إلى أن سيلوسيبين يمكنه أن يزيد المرونة العصبية وقدرة الدماغ على تكوين روابط عصبية جديدة طوال الحياة.