نصائح مهمة لتجنّب فيروس كورونا

المصدر: وكالات

فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (تُعرف اختصارًا MERS-CoV أو EMC/2012)، هو فيروس ذو حمضٍ نووي ريبوزي مفرد الخيط، إيجابي الاتجاه ينتمي لجنس فيروسات كورونا بيتا.

وعرف العالم في البداية اسم فيروس كورونا الجديد 2012 أو اختصارًا فيروس كورونا الجديد، حيثُ كان قد أُبلغ عنه للمرة الأولى في عام 2012، وذلك بعد تحديد تسلسل جينوم الفيروس، من فيروسٍ عُزل من عيناتٍ مخاطية لشخصٍ أُصيب بالمرض في عام 2012 عند تفشي الانفلونزا الجديدة.

وفيما يلي أهم النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

ابتعد عن الأشخاص المصابين

ينصح الأطباء بالبقاء على بعد 3 أقدام من أي شخص تتواصل معه في المجتمع، و6 أقدام في حال كان الشخص يسعل أو يعطس. ففيروس كورونا ينتقل كما ينتقل فيروس الإنفلونزا عن طريق استنشاق رذاذ العطاس أو البصاق للمصابين.

غسل اليدين بشكل متكرر

تنتقل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات عبر المصافحة أو ملامسة الأشياء والأدوات الملوثة، ولتجنب التقاط العدوى بالأمراض، ينصح بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وخاصة قبل تناول الطعام، واستخدام المعقمات في حال تواجدك في أماكن ملوثة.

ارتداء الأقنعة

انتشرت صور الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة في الصين وفي المطارات بجميع أنحاء العالم، وتشير الدراسات إلى أن هذه الأقنعة تقلل من مخاطر انتقال الفيروسات لكنها لا تمنعها تماماً، ومن الأفضل ارتداء الأقنعة السميكة مثل إن 95، الذي يمنع 95% من الجزئيات من المرور عبره.



استخدام وسائدك في الطائرة

على الرغم من فحص العديد من المطارات للمسافرين وخاصة القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس، إلا أنه لا يزال هناك احتمال صعود بعض المصابين على متن الطائرات، لذلك من الأفضل اتخاذ احتياطات صحية عن السفر، وأهمها استخدام وسادتك الخاصة واصطحاب غطائك الخاص، ومسح السطوح المعرضة للتلوث بالمناديل المعقمة أو سائل معقم مناسب.



ارتداء القفازات

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد، أغلقت السلطات في ووهان وسائل النقل العامة، وفي بقية العالم، لا يزال خطر التقاط هذا الفيروس موجوداً، لكن لا شك أن وسائل النقل العامة تعج بالجراثيم والفيروسات، والأفضل استخدام قفازات خاصة عند استخدام هذه الوسائل.



وفيما يلي بعض الإجراءات الأخرى التي يوصي بها الخبراء وخاصة للأشخاص الذين سافروا أو يخططون للسفر إلى المناطق المصابة:

– تجنب الحيوانات الحية أو الميتة، وعدم تناول اللحوم النيئة

– تجنب الاتصال مع المرضى

– اغسل يديك جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدم مطهر الأيدي

– قد يتعرض كبار السن والمسافرون الذين يعانون من مشكلات صحية أساسية لخطر الإصابة بأمراض أكثر شدة، ويجب عليهم مناقشة السفر مع مقدم الرعاية الصحية

– إذا سافرت إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وشعرت بالغثيان والحمى أو السعال أو صعوبات في التنفس فيجب عليك:

1- تجنب الاتصال مع الآخرين

2- لا تسافر أثناء المرض

3- غط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطاس

4- اطلب الحصول على الرعاية الصحية على الفور