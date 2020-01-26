الصحة تُطلق تقنية مراقبة تدفق الدم لدماغ الخدج بخاصية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا CHOPS للأطفال بواشنطن، عن إطلاق التقنية الأولى من نوعها على مستوى العالم لمراقبة وقياس تدفق الدم لدماغ الخدج في الوقت الفعلي بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحريض عملية الإنعاش التلقائي لدماغ الخديج من خلال الجمع بين التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوفير رعاية أكثر مثالية.

وجاء هذا الإطلاق خلال مشاركة الوزارة في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 45"، في مركز دبي العالمي من 27 ولغاية 30 يناير الجاري. في إطار جهودها لإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أحدث الطرق العلاجية، وتقديم خدمات صحية تخصصية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية.

استقطاب التقنيات الطبية المبتكرة

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن استقدام هذه التقنية يمكن أن يغير جذرياً كيف تدار عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للأطفال في المستشفى في حالات الرعاية الحرجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الخدج وحالات الاعتلال القلبي لديهم، والذي من شأنه أن يقلل معدل الوفيات، فضلا عن تحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل بعد خروج الخديج من العناية المركزة.