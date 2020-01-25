"صحة دبي" تصدر تعميماً للمنشآت الصحية بخصوص كورونا

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أصدرت إدارة التنظيم الصحي في دبي تعميماً لجميع المنشآت الصحية الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، طالبتهم فيه بأن يكونوا أكثر يقظة عند التعامل مع الحالات المصابة بأعراض تنفسية حادة ومرتبطة بتاريخ السفر إلى دولة الصين خلال آخر 14 يوما السابقة.

وطالبت الهيئة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة بفيروس كرونا الجديد 2019 قسم الطب الوقائي من خلال وسائل التبليغ التالية، والاتصال الفوري بالأرقام التالية:

00971562253800

00971562256769

ومن ثم، ومن خلال موقع التبليغ عن الأمراض المعدية من خلال شريان (Idns)

القطاع الحكومي إدخال طلب الإبلاغ عن الأمراض المعدية من خلال نظام "سلامة" للقطاع الحكومي، تعبئة حالة قيد التحري المرفقة بالتعميم، ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني eaaamir@dha.gov.ae

Saabbas@dha.gov.ae

Ashabdallah@dha.gov.ae

Aeahmed@dha.gov.ae