تطبيق ينقذ حياة شاب من سرطان الجلد

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

لم يفكر جايسون شيريدان "31 عامًا"، من ليفربول في بريطانيا بأن البقعة الحمراء الصغيرة الموجودة على ذراعه ماهي إلا بداية لسرطان الجلد. حيث انتابه القلق عندما لاحظ تحول البقعة إلى اللون الوردي بعد 12 شهرًا من ظهورها. عندها قرر الشاب التحقق من البقعة باستخدام تطبيق يسمى SkinVision.



وأقترح التطبيق الذي يفحص الشامات لتحديد مدى خطورتها، على الشاب زيارة طبيب الجلد. حيث شخصت حالته بوجود سرطان الجلد، والذي كاد أن ينهي حياته لو أنه تأخر في اكتشافه.

وقال جايسون: "كان لدي شامة جديدة تنمو على ذراعي الأيسر، وهو ما لاحظته لأول مرة في مارس 2018. إلا أني لم أعر الأمر اهتماما لأني لا أحب الذهاب إلى الطبيب ولم أتوقع إصابتي بسرطان الجلد أبدا كوني استخدم دائماً كريم للوقاية من الشمس. لكن مع الأيام لاحظت أن لون الشامة بدأ يتغير من الغامق إلى اللون الفاتح. مما أثار الشكوك لدي ورأيت أنه يجب عليا التحقق من الأمر، حيث قمت بتنزيل تطبيق SkinVision، الذي حثني على الذهاب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن، لقد أنقذ التطبيق حياتي".

وأشار أنه صدم عندما أخبره طبيب الأمراض الجلدية بأنه مصاب بالمرحلة الأولى من سرطان الجلد . ويستخدم تطبيق SkinVision كاميرا الهاتف لالتقاط صور للشامة ومن ثم يقوم بتحليلها عبر الذكاء الأصطناعي، ويتحقق من أبعاد وأشكال الشامات لتحديد إذا كانت من أعراض السرطان، ثم يصنفها على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية الخطورة. وإذا حصل المستخدم على تصنيف عالي الخطورة، يتم إرسال النصائح تلقائيًا للمريض من طبيب أمراض جلدية خلال الـ 48 ساعة.

وبعد أسبوعين من تشخيص حالة جايسون بالسرطان، تمت إزالة الشامة بعملية جراحية. وخضع مرة أخرى إلى خزعة إضافية للتحقق من انتشار السرطان.

وعبر جايسون عن قلقه بقوله: "أعتقد أن التوعية حول تأثير سرطان الجلد وكيف يمكن أن يؤثر ليست موجودة بشكل كافٍ، ويأمل جايسون في زيادة الوعي حول تأثير السرطان وخاصة بين الشباب.