الكاجو .. فوائد تفوق الخيال

المصدر: البيان الإلكتروني

يعد الكاجو نوعاً من المكسرات المشهورة، واللذيذة والتي تشتهر بها بشكل خاص منطقة بحر الكاريبي، والبرازيل، وينمو الكاجو على شجرة استوائية متوسطة الحجم ودائمة الخضرة.

ويعتبر الكاجو مصدراً للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة، مما يجعله ذا فوائد عديدة تعود على الجسم، فهو مصدر غني للطاقة والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية، وفقا لويب طب.

وللكاجو العديد من الفوائد، وهذه أهمها:

1- تعزيز صحة القلب

يعتبر الكاجو مصدراً للدهون المفيدة والصحية، ولا يحوي الكولسترول، ما يجعل له دوراً في تخفيض نسبة الكولسترول السيء LDL، والدهون الثلاثية.

وبالتالي هو مهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

2- تعزيز نمو الخلايا

يعتبر الكاجو مصدراً مهماً للطاقة والبروتين، الذي يعتبر مهما جداً لبناء الخلايا ونموها.

3- تعزيز الصحة الفموية

يساعد الكاجو في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

اذ وجد أنه يكافح البكتيريا التي قد تؤدي الى تسوس الأسنان والاصابة بمشاكل اللثة.

4- مكافحة السرطان

الكاجو هو غذاء غني بمضادات الأكسدة الضرورية جداً في محاربة الجذور الحرة، والحفاظ على أغشية الخلايا.

ومن أمثلة مضادات الأكسدة القوية التي يحويها: السيلينيوم، وفيتامين E، وبالتالي يلعب دورا في الوقاية من السرطانات.

5- خفض الوزن

يساعد الكاجو في نزول الوزن إذا ما تم تناوله ضمن رجيم صحي محسوب السعرات الحرارية، إذ إن غناه بالبروتين والألياف يجعل له دورا في زيادة الاحساس بامتلاء المعدة والشبع لفترة أطول.

6- تعزيز صحة العظام والعضلات

يعتبر الكاجو مصدراً للمغنيسيوم المهم في تنظيم عمل العضلات والأعصاب وسلامتها.

كما أنه مهم جداً لعمل الكالسيوم في الجسم، مما يجعله يدخل في تقوية العظام والحفاظ عليها.

7- السيطرة على ضغط الدم

يعتبر الكاجو مصدر فقير للصوديوم، ومصدر غني للبوتاسيوم.

مما يجعله غذاء مفيد جداً لمرضى ضغط الدم، ويساعد على ضبط الضغط لديهم.

8- غني بالزنك

يعد الكاجو مصدراً للزنك المهم جداً لتقوية مناعة الجسم وإتمام عمل العديد من الانزيمات في الجسم.

يعتبر الزنك ضرورياً في عمل بعض الهرمونات المهمة في الجسم، وخاصة الهرمونات الجنسية.

9- غني بالنحاس

يعد الكاجو مصدراً غنياً لمعدن النحاس، المهم في زيادة مرونة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

يدخل في عمليات إنتاج الطاقة في الجسم، وهو مهم لإنتاج صبغة الميلانين المهمة لصبغة الجلد والشعر.

10- مكافحة حصى المرارة

وجد أن هنالك دور لتناول الكاجو والمكسرات إجمالاً في تقليل فرص الاصابة بحصى المرارة.

فوائد الكاجو للحامل

يوصي أطباء النسائية المرأة الحامل بتناول المكسرات وتحديداً الكاجو، وذلك لغناه بفيتامينات ومعادن مهمة للحامل والجنين، وإليكم أهم فوائد الكاجو للحامل:

يعد الكاجو مصدراً للبروتين والاحماض الامينية المهمة جداً لنمو الجنين.

يعد الكاجو مصدراً رائعاً للدهون اللامشبعة والصحية والتي تعد أحماضاً دهنية هامة لتطور الجنين، خاصة تطور الاعصاب والدماغ.

يعد الكاجو مصدراً للألياف الغذائية التي تساعد في وقاية الحامل من مشاكل الهضم، والتلبكات المعوية، وخاصة الامساك.

الكاجو مصدر للحديد الذي يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم والوقاية من فقر الدم.

مصدر للعديد من المعادن المهمة، مثل الكالسيوم والزنك والنحاس مما يجعله مهم للعديد من الوظائف والعمليات الحيوية في الجسم.

مصدر لمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة ووقاية الام من الأمراض والمحافظة على صحة الجنين.

الكاجو للرجيم

على الرغم من كون الكاجو عالي بالدهون والسعرات الحرارية، ومن الممكن استغلاله في زيادة الوزن ان تم ادراجه بحمية خاصة، الا انه من الممكن استخدامه في تنزيل الوزن! كيف ذلك؟

من خلال تناول كميات صحيحة ومحسوبة منه ضمن رجيم صحي محسوب وملائم لك.

اجعل الكاجو وجبة خفيفة صحية، فهو بمحتواه من البروتينات والألياف والطاقة سيعزز الشعور بالشبع لديك لفترة اطول، وبالتالي ستقل سعراتك الحرارية المتناولة لاحقاً، مما يساعد في نزول الوزن.

الفيتامينات والمعادن التي يحتويها

حفنة من الكاجو يومياً بإمكانها أن تمدك بالعديد من المعادن والفيتامينات المهمة جداً لك، مثل:

الحديد والنحاس، والمغنيسيوم، والزنك، والسيلينيوم.

فيتامينات مجموعة B مثل: البيرودكسين والرايبوفلافين، والبانتوثينيك، والثيامين، والنياسين.

مضادات الأكسدة مثل: بيروكسيديزات الجلوتاثيون، والفلافينويدات.

الأحماض الدهنية الاحادية غير المشبعة، فهذه تشكل ما نسبته 75% من نسبة الدهون التي يحويها الكاجو، ومن أمثلتها حمض الاوليك.