نصائح من خبير صيني لتفادي فيروس كورونا الجديد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يقدم خبراء الصحة العامة، مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يضرب الصين والدول المجاورة نصائح حول تفادي الإصابة بالعدوى ويحضون الناس على اعتماد المصداقية مع أطبائهم.

ويشير الدكتور غابرييل لونغ، رئيس قسم الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ في أولى نصائحه إلى أهمية نظافة اليدين ووجوب غسلهما وتعقيمهما على الدوام، والامتناع عن مسح الأنف والفم، إضافةً طبعاً إلى لزوم وضع القناع في حال الإصابة بالمرض، سيما في الأماكن المكتظة بالناس.

والقناع ضروري كذلك للأشخاص غير المصابين لأنهم قد يتواجدون وسط مرضى قد يسببون لهم العدوى حتى لو كانوا يتحلون بآداب العطس أو السعال. وينصح لونغ بتفادي الأماكن المكتظة، والحرص على مراعاة مشاعر الآخرين.

أما عند الإحساس بالإصابة بأية أعراض، فلا بدّ من الحصول على استشارة الطبيب وعدم إخفاء السجل الطبي، خصوصاً إذا كان المريض قد سبق أن زار المناطق التي كانت أصل انتشار الفيروس، وألا يخشوا من أن يعرّضهم قول الحقيقة للحجر الصحي. ويشدد على ضرورة المصداقية ليساعدوا أنفسهم والآخرين.