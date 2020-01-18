دراسة حديثة: 5 عادات صحية تزيد العمر وتقي من الأمراض

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة صحية مفادها أن اتباع 5 عادات صحية محددة يقي من الإصابة بأمراض مزمنة على مدى سنوات.

وحددت الدراسة هذه العادات بـ:

الامتناع عن التدخين نهائيا

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن مناسب

الامتناع عن شرب الكحول

وبحسب الدراسة، فإن هذه العادات تساهم جميعها بمنح الإنسان سنوات ليعيشها بعيدا عن أمراض السكري (النمط الثاني) وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أيضا.

وتعتبر هذه الدراسة امتدادا لدراسة أجرتها هارفارد في 2018، تقول: إن اتباع هذه العادات يساهم بإطالة متوسط العمر الافتراضي للإنسان.

كانت دراسات سابقة وجدت أن اتباع نمط حياة صحي يساهم بتحسين متوسط العمر المتوقع، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري ومشكلات القلب والسرطان.