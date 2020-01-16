الإفراط في هذا الطعام يصيب بالعقم والسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يخفى على أحد فوائد بذور الكتان العظيمة للصحة، ولكن، ماذا عن أضرارها؟ وهل لاستهلاك أو استعمال بذور الكتان أضرار خطيرة؟

أضرار بذور الكتان

1- الإضرار بعمليات تجلط الدم الطبيعية

أشارت بعض الدراسات إلى أن استهلاك بذور الكتان قد يبطئ من عمليات تجلط الدم الطبيعية، كما أن تناول بذور الكتان قد يحفز الإصابة بأمور خطيرة، مثل التقيؤ المصحوب بدم، وفقا لموقع ويب طب.

2- انسداد الأمعاء

من أضرار بذور الكتان، أن تناولها بكميات كبيرة أو تناولها دون تناول سوائل كافية معها قد يتسبب في انسداد الأمعاء والمريء.

وينصح الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لهذه الحالة بتجنب بذور الكتان تماماً، فحالة الإمساك الناتجة هنا قد تكون مؤلمة جداً وقد تحتاج لتدخل طبي.

3- رد فعل تحسسي

وجدت عدة دراسات أن من أضرار بذور الكتان التي تستدعي الحذر ظهور رد فعل تحسسي لدى البعض بعد استهلاك هذه البذور أو بعد استعمالها بأي شكل كان.

ومع أن الأعراض الخطيرة لهذا النوع من الحساسية تعتبر نادرة، إلا أنها قد تهدد حياة المصاب وتؤدي للموت إن لم يتم التعامل معها بسرعة، وهي تشمل:

العجز عن التنفس.

انخفاض حاد في ضغط الدم.

أما الأعراض العادية، فهي تشمل: غثيان، تقيؤ، ألم في البطن.

4- قد تزيد الالتهابات سوءاً

أشارت دراسة نشرت نتائجها في المجلة الأمريكية للتغذية (American Journal of Clinical Nutrition) إلى أن النسبة العالية من أحماض أوميغا 3 المتواجدة في بذور الكتان قد يكون لها تأثير عكسي عن التأثير المعروف في تخفيف الالتهابات.

إذ أظهرت الدراسة نتائج مفاجئة أفادت أن استهلاك كميات عالية من أحماض أوميغا 3 قد يزيد الأمراض الالتهابية سوءاً.

5- ضار بصحة المرأة الإنجابية

لبذور الكتان أضرار معروفة عندما يتعلق الأمر بالهرمونات النسائية بالنسبة للمرأة. إذ إن من أضرار بذور الكتان أن تأثيرها المشابه لتأثير هرمون الأستروجين في الجسم قد يتسبب في:

الإخلال بدورة المرأة الشهرية.

الأمراض الناتجة عن خلل هرموني، مثل: مرض المبيض متعدد الكيسات، تليف الرحم، بطانة الرحم المهاجرة، سرطان الرحم أو المبيض.

كما أن هذه الأمور المذكورة كلها قد تتسبب على المدى الطويل بالعقم لدى المرأة.

6- تأثير ملين

إن تواجد نسب عالية من الألياف في بذور الكتان يجعلها تتميز بخصائص ملينة، لذا وإذا تم استعمالها بإفراط فإن هذا قد يؤدي لألم في البطن والإسهال.

إذا لم يتم التعامل مع ما يحصل هنا بسرعة وبشكل سليم، فإن هذا قد يؤدي لتطور الحالة والإصابة بأمراض مثل متلازمة القولون العصبي.

7- غير آمن أثناء الحمل

إن تأثير بذور الكتان على هرمونات الجسم يجعل تناول هذه البذور عموماً غير أمن أثناء الحمل. ناهيك عن أن تأثير بذور الكتان الملين قد يتسبب في ألم بطن الحامل.

8- رفع فرص الإصابة بالسرطان

أشارت بعض الدراسات إلى أن من أضرار بذور الكتان أن استهلاكها بإفراط قد يتسبب في رفع فرص إصابة النساء بسرطان الثدي، ورفع فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.

9- خفض ضغط الدم بشكل خطير

إن تناول بذور الكتان قد يتسبب في خفض ضغط الدم بشكل كبير، الأمر الذي قد يكون خطيراً بشكل خاص للأشخاص الذي يعانون من الأصل من ضغط دم منخفض.

لذا يفضل عدم تناول بذور الكتان من قبل مرضى ضغط الدم، أو المصابين بضغط دم منخفض معظم الوقت أو من يتناولون أدوية لضغط الدم.

10- غير آمنة لمرضى السكري

قد تتسبب بذور الكتان في مضاعفة تأثير الأدوية الخافضة لسكر الدم والتي يتناولها مريض السكري، الأمر الذي قد يكون ضاراً جداً لمرضى السكري، لذا يجب على مرضى السكري عدم استهلاك بذور الكتان.

11- تفاعلات مع بعض الأمراض والأدوية

يمنع منعاً باتاً على المصابين بالأمراض والحالات الصحية التالية تناول بذور الكتان، ويفضل استشارة الطبيب أولاً في حال الإصرار على تناول بذور الكتان:

متلازمة القولون العصبي.

داء كرون.

التهاب القولون التقرحي.

أمراض نزف الدم.

أمراض ضغط الدم، خاصة انخفاض ضغط الدم.

مرض ثنائي القطب.

قصور الغدة الدرقية.

سرطان البروستاتا.

كما يمنع على من يتناولون مميعات الدم تناول بذور الكتان، خوفاً من حصول نزيف مميت، لأن لبذور الكتان تأثيرا مميعا للدم!

نصائح لتجنب أضرار بذور الكتان

لكي تجنب نفسك أضرار بذور الكتان عليك الحرص على الأمور التالية:

تناول بذور الكتان بكميات معقولة.

تناول بذور الكتان مع كمية كافية من السوائل.

تناول بذور الكتان بفاصل ساعة أو أكثر عن المكملات الغذائية إذا ما كان الشخص يتناول أياً منها.