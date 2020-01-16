المصدر: إعداد: نهى حوّا

الأوعية الدموية للنساء تشيخ أسرع من الرجال مما يزيد من مخاطر تعرضهن لأمراض القلب في سن أصغر، وفقاً لما أفادت به دراسة أمريكية أجرتها مؤسسة شميدت القلبية على 30 ألف شخص بالغ.

وأظهرت الدراسة أن الاوعية الدموية للنساء، من الشرايين الكبرى إلى الشعيرات الدموية الصغرى، تتدهور وتصبح أقل كفاءة بمعدل أسرع من الرجال.

وتبدأ معدلات التسارع في ارتفاع ضغط الدم في سن أصغر عند النساء مقارنة بالرجال، وهذا يعني أن المرأة التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم في سن الثلاثين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال بعمرها.

تلك النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم لا سيما قبل سن الـ50 عاماً، وتدفع الأطباء إلى إعادة التفكير في كيفية علاج النساء.