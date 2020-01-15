الصبر هو العلاج الوحيد لنزلة البرد

المصدر: برلين - د ب أ)

سيلان الأنف والتهاب الحلق وتشوش الدماغ، كلها من أعراض البرد الشائع، وكلها تصيبك بالنكد، ولكن هل يجب اللجوء للعقاقير لتخفيف الألم؟

يتوقف الأمر على الأعراض التي تحاول علاجها.

تقول طبيب الأسرة أنكه ريشتر-شير من ألمانيا: «إذا كنت تعاني من صداع حاد، مثلاً، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب». ولكن فيما يتعلق بانسداد الأنف، تنصح باستخدام رذاذ أنفي فقط في المساء إذا أمكن وليس باستمرار، نظراً لأنه يدمر الأغشية المخاطية في الأنف. والنصيحة القديمة القائلة بالاستلقاء على الأريكة والراحة، هي الصحيحة.

وتضيف: «عندما أعمل كثيراً وأكون مجهداً للغاية، أكون أكثر عرضة للإصابة ويستغرق الأمر وقتاً أطول للتحسن. يجب أن تتحلى بالصبر». ويرجع هذا لأن نزلة البرد يمكن أن تستمر 14 يوماً. (