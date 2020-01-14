عقار جديد لمرض الذئبة

المصدر: (دبي ـ البيان)

تحدث العلماء في بريطانيا، أخيراً، عن تحقيقهم أكبر إنجاز في علاج مرض الذئبة منذ عقود، إثر اكتشافهم عقاراً قادراً على التخلص من الأعراض تماماً، مثل الطفح الجلدي الحاد والمفاصل المؤلمة المنتفخة.

وكانت العلاجات المتداولة تخفف الأعراض مؤقتاً، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بل إن بعضها، مثل المنشطات عن طريق الفم، كانت تزيد الأوضاع سوءاً، مسببة زيادة كبيرة في الوزن وخطر الإصابة بكسور العظام وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأفاد الأطباء في معهد ليدز لطب الروماتيزم والعضلات بأن عقار «إنيفرولوماب» يتيح للمرضى خفض استخدام المنشطات أو حتى التخلص منها، والحضور بدلاً من ذلك إلى المستشفى مرة في الشهر.