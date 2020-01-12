عقار جديد لمرض الذئبة

المصدر: دبي – البيان

تحدث العلماء في بريطانيا، أخيراً، عن تحقيقهم أكبر إنجاز في علاج مرض الذئبة منذ عقود، أثر اكتشافهم عقار قادر على التخلص من الأعراض تماماً، مثل الطفح الجلدي الحاد والمفاصل المؤلمة المنتفخة.

وكانت العلاجات حتى الآن تخفف الأعراض مؤقتاً، وفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، بل أن بعضها، مثل المنشطات عن طريق الفم، كانت تزيد الأوضاع سوءاً، مسببة زيادة كبيرة في الوزن وخطر الإصابة بكسور في العظام وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأفاد الأطباء في معهد ليدز لطب الروماتيزم والعضلات إن عقار "انيفرولوماب" يتيح للمرضى خفض استخدام المنشطات أو حتى التخلص منها، والحضور بدلاً من ذلك إلى المستشفى مرة في الشهر لتلقي حقنة 30 دقيقة من دواء سائل في الوريد.

العلماء يعملون الآن على أطقم منزلية للمرضى لحقن أنفسهم، وليس واضحاً بعد ما إذا كان هؤلاء بحاجة لاستخدام الدواء مدى الحياة.