نجاح علمي في استعادة وظائف عضلات القلب

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أفاد علماء في جامعة أيوا الأمريكية أنهم نجحوا في استعادة وظائف عضلات القلب الضعيفة لذباب فاكهة في منتصف العمر، ويعتقدون أن ذلك قد يؤدي إلى علاجات جديدة لمرضى القلب مع تقدمهم في السن.

ووفقاً لموقع «سانيس ديلي»، بدأ الباحثون في دراسة عملية «الالتهام الذاتي في الخلايا»، وهي عملية تنظيف لإزالة وإعادة تدوير البروتينات والعضيات التالفة، تلك العملية يُعرف أنها تتباطأ مع التقدم في العمر وتؤدي إلى إضعاف عضلات القلب.

انكب العلماء، بعد ذلك، على دراسة المسار الوراثي المحفوظ في جميع الكائنات الحية المتعلق بالالتهام الذاتي، لا سيما المسار «إم تورك 2» المعروف بارتباطه تحديداً بشيخوخة الأنسجة. فوجدوا أن واحدة من تركيبتين تشكلان أساس هذا المسار كانت تتناقص مع التقدم في العمر بالتوازي مع تراجع «الالتهام الذاتي»، وأن تعزيزها وراثياً أدى إلى تقوية عضلات القلب في ذباب الفاكهة، بل واستعادة وظيفة القلب بالكامل، وفقاً للباحثين.