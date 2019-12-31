روتين يقي من السرطان

المصدر: دبي - البيان

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية معتدلة لمدة ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع، لديهم احتمالات أقل للإصابة بالسرطان.

ويمكن أن يقتصر الأمر على المشي اليومي مدة لا تزيد عن 20 دقيقة، أو ركوب الدراجة، حيث تبين أن التمرين البسيط هذا يحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 18%، أو ما يقرب الخمس، لدى كلا الجنسين. وترتفع النسبة إلى 27% لما يعادل 5 ساعات في الأسبوع من التمارين المعتدلة.

وانخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، بنسبة 10% لدى ممارسة التمرين المعتدل لمدة 5 ساعات.

أما خطر الإصابة بسرطان الكلى لدى كلا الجنسين، فينخفض بنسبة 11% عند ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف الساعة.