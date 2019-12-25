جهاز محمول يسهّل تقصّي داء الربو

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

طوّرت شركة بريطانية جهازاً محمولاً جديداً يسهّل على المستخدم تحديد الإصابة بداء الربو، وأعادت تصميم شكل جهاز موجود وأضافت إليه تعديلات في الشكل وعززته تكنولوجياً.

وأصبح الجهاز الحديث يضم شاشة أكبر حجماً لمزيد من التفاصيل على واجهة الاستخدام، وعدد الحواف القاطعة أقل لمظهر أكثر حداثة، وقبضة لتسهيل الحمل. أما القطعة الأهم وهي آلة الفم فقد ثم تثبيتها على جانب الجهاز مع منصة يوضع عليها.

وخضعت واجهة المستخدم لإعادة التصميم كذلك لتسهيل الرؤية، بحيث يأتي الجهاز مزوداً بثلاثة نماذج اختبار للتنفس داخل الجهاز بطريقة صحيحة، وحفظ البيانات بشكل دقيق بهدف تخزين وعرض المعلومات السابقة لتوفير الملاءمة.