فوائد بذور الشيا

المصدر: إعداد- فاتن صبح

منذ القدم، وبذور الشيا تعتبر من الأطعمة الهائلة، وقد دخلت بشكل أساسي على الأنظمة الغذائية لشعوب المايا والأزتيك بسبب قيمتها الغذائية العالية.

وتتمتع بذور الشيا بعدد من الفوائد الصحية، منها: تعزيز خسارة الوزن، وتحفيز عملية الهضم، حيث تساعد الألياف عموماً إلى إبطاء عملية الهضم، كما تساعد بذور الشيا على التحكم بمستوى السكر في الدم، وتحافظ على صحة القلب، وترفع معدلات الطاقة، وتعزز فاعلية التمارين الرياضية. كما تحتوي كل أوقية (28.34 غراماً) من بذور الشيا قرابة خمسة غرامات من البروتين، أي 10 % من معدل حاجة الجسم اليومية. كما يحسب لها أنها تحسّن المزاج، وتشكل مصدراً ممتازاً لمضادات الأكسدة، وتبني عظاماً قوية، وتعزز صحة الفم والأسنان، وتعتبر عضوية لأنها لا تحتاج للأسمدة والمبيدات لتنمو.