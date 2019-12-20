السكر والخبز الأبيض يسببان الأرق للنساء

المصدر: دويتشه فيله

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن النساء الأكبر سناً اللاتي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة، ربما يعانين من الأرق أكثر من نظرائهن اللاتي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وفحص الباحثون البيانات الخاصة بما يتم تناوله يومياً لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينات ممن انقطع لديهن الطمث، إذ يرتبط هذا الأمر أيضا بمشاكل النوم والأرق.

وركز الباحثون على "مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة" وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر في الدم.

وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر، والذي يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة، أكثر عُرضة بنسبة 11 في المائة للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة، مقارنة بالنساء في أدنى درجات المؤشر.

ويقول الأستاذ بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا الأمريكية والمشرف على الدراسة، جيمس غانغفيش، أن النتائج تؤكد على أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن يعانون من الأرق، وقال: "تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن".

وتابع غانغفيش: "عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك على هذا بإفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم".