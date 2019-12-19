الصور مفتاح تعلق الأطفال بالخضار

المصدر: دبي - نهى حوّا

كشفت دراسة، أجرتها جامعة ريدينغ البريطانية، أخيراً، عن أن الأطفال يميلون أكثر لتناول الخضار، إذا ما تم عرض صور تلك الخضار بانتظام أمام أعينهم، وهو الأمر الذي يرجح أيضاً احتجاجهم أقل، واستعدادهم أكثر لتجربة أطعمة جديدة.

وقد طورت الجامعة أخيراً، تحقيقاً لهذا الغرض، 24 كتاباً رقمياً يسرد رحلة تلك الخضروات من الحقل إلى الطبق. تنقل صحيفة «ديلي ميل» عن الدكتورة ناتلي ماسنتو قولها: «قبول الأطفال لأطعمة جديدة يمكن تعزيزه عن طريق المزيد من الإلمام البصري بالأطعمة». الدراسة التي أجريت العام الماضي نجحت مع أهل لـ 127 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 شهراً.

وقالت أخصائية التغذية، بريجيت بنيلام: «تعد السنوات الأولى فرصة ذهبية لتشجيع عادات الأكل الصحي لدى الأطفال، لكننا نعرف أن العديد من الأهل يجدون صعوبة في حمل الأطفال على تناول الكثير من الخضار، وهذه طريقة أخرى لجعل تلك التحديات أسهل للأهل لتشجيع الأطفال على تأسيس عادات غذاء صحية مدى الحياة».