طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد

المصدر: البيان الإلكتروني

في نتيجة، يتوقع أن تساعد الكثير من الناس حول العالم في التخلص من مشكلة تتفاقم خطورتها مع مرور الوقت، توصلت دراسة إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة على الأقل، يعد طريقة فعالة للتخلص من مشكلة الوزن الزائد.

وتشتهر هذه الطريقة بحمية 12 ساعة، حيث يصوم الشخص في نصف اليوم ويتناول الطعام فقط في النصف الآخر.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد "سالك" للدراسات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية أن حمية 12 ساعة، تساعد على حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، وتخفض بالتالي من الوزن الزائد.

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على حوالي 400 من الفئران، التي حصلت على وجبات مختلفة وفي فترات زمنية مختلفة، فقد خضعت بعض الفئران لنظام غذائي غني بالدهون أو نسبة عالية من السكر.

وحصلت مجموعة فئران أخرى على نظام غذائي متوازن، فيما سُمح لمجموعة الفئران الثالثة بتناول الطعام في فترة محددة.

ولاحظ الخبراء أن الفئران، التي سُمح لها بتناول الطعام لمدة 12 ساعة في اليوم، كانت أقل وزناً من الفئران، التي تناولت نفس الكمية من الطعام لكن دون قيود زمنية (طيلة اليوم)، وأضافوا أن الفئران التي كانت تعاني من السمنة فقدت الوزن مع انخفاض نسبة الدهون لديها، وذلك بعدما اقتصر طعامها على فترة لا تتعدى 12 ساعة، وفقا لـ "دويتشه فيله".

وفي السياق نفسه أكد الخبراء أن نتائج الدراسة تقتصر فقط على الفئران ولتطبيقها مباشرة على البشر يجب القيام بدراسات إضافية من أجل التأكد من أن حمية 12 ساعة هي نظام غذائي مثالي. يشار إلى أن هناك عدة عوامل، تؤدي إلى ارتفاع الوزن مثل تناول الأدوية (مضادات الاكتئاب...) والعوامل الجينية وعامل السن والضغوط اليومية بالإضافة إلى قلة النوم.