تقنية جديدة لعلاج الفتق وآلامه

المصدر: دبي - نهى حوا

لمن يعاني من الفتق الجراحي المؤلم، هناك تقنية جديدة تعيد بناء عضلات البطن وتعززها، بدلاً من مجرد ترقيعها.

وتفيد صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقلاً عن الأطباء في مستشفيات جامعة كامبريدج، بأن هذه التقنية تخلص المرضى من الفتق، وهي تنطوي على قطع وتشريح وفصل طبقات عضلات جدار البطن قبل إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

يقول اختصاصي جراحة القولون في مستشفيات كامبريدج، جيمس ويلر: «لا نستخدم تكنولوجيا جديدة، فالأمر يتعلق بتقييمنا لجسم الإنسان وما يمكن فعله بجدار البطن».

بعض أسباب الفتق هي طبيعية، وبعضها جراحي يصيب 15% من المرضى بعد عملية جراحة في البطن، حيث يمكن أن يكبر الفتق ويسبب آلاماً وحتى يعمل على محاصرة الأمعاء.

في الماضي، كانت الجراحة خياراً باستخدام شبكة لتغطية الفتحة، لكن تلك العمليات كانت بمعدلات فشل عالية، بسبب ضغط عضلات البطن التي كانت تؤدي أحياناً إلى إحداث فتق جديد.