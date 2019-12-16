كيف تعرف أن الدودة الشريطية تعيش داخلك؟

المصدر: البيان الإلكتروني

الدودة الشريطية هي عبارة عن طفيليات معوية تشبه شريط القياس ، وهي لا تستطيع العيش بمفردها، أي أنها بحاجة إلى العيش داخل الإنسان أو الحيوان كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ويجب على الإنسان أن يعرف الأعراض التي تتسبب بها الدودة الشريطية، ليتمكن من معالجتها والتخلص منها، كونها لا تختفي وحدها، وإنما تبقى داخل الأمعاء وتتكاثر عن طريق البيض.

في حال شعر الإنسان بتغير في الشهية، أو إذا كان يأكل كميات كبيرة من الطعام بينما ينخفض وزنه، فإنه قد يكون مصابا بالدودة.

كما أن بعض أنواع الدودة الشريطية تسبب أعراضا شبيهة بتلك الناتجة عن فقر الدم، لأنها تتغذى على فيتامين "ب 12"، وهو أمر خطير لأن الجسم يحتاج إلى هذا الفيتامين لتكوين خلايا الدم الحمراء.

وفي حال واجه المرء صعوبة في المشي، أو بـ"تيبس" أو صلابة الجسم، فهذه من علامات فقر الدم، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على الإصابة بدودة شريطية.

يشار إلى أن بيض الدودة الشريطية يشبه حبات الأرز الصغيرة أو البذور، وإذا فقس، فيمكن لليرقات في بعض الأحيان الزحف إلى الأمعاء والعيش هناك، مما يسبب أعراضا شبيهة بتلك التي تسببها نزلات البرد، مثل السعال.

يمكن للمرء في بعض الأحيان، ملاحظة قطع بيضاء صغيرة في البراز، مما قد يعني الإصابة بالدودة، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

ومع أنه يمكن ملاحظة هذه الأعراض بسهولة، فإنه في كثير من الحالات لا يعرف الشخص أن لديه دودة شريطية، لعدم وجود أعراض واضحة، وفقا لسكاي نيوز.

وللتأكد من إصابة المرء بالدودة الشريطية من عدمه، فإنه لا بد من الخضوع لاختبار البراز. ومن المهم جدا أخذ العلاج المناسب للتخلص من الدودة، لأنها تنمو وتتكاثر داخل الجسم.

وتنمو بعض الديدان الشريطية لتصل إلى طول 25 قدما داخل الجسم المضيف، سواء الإنسان أو الحيوان، وتنتقل اليرقات إلى أجزاء أخرى من الجسم وتصيب أجزاء من الأنسجة، في المخ وفي مناطق أخرى.