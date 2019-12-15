"دكتور غوغل".. الأسئلة الشائعة على محرك البحث لعام 2019

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

عام 2019، أترع مستخدمو محرك البحث الشهير "غوغل"، وكعادتهم، بالكثير من الأسئلة، كأنهم يتوجهون في استفساراتهم لطبيب حقيقي يدعى "دكتور غوغل"، باحثين عن إجابات تتعلق بضغط الدم والنظام الغذائي وحتى الفواق.

ووفقاً لـ "سي إن إن"، تم جمع أكثر أسئلة شائعة ترتبط بالصحة على محرك البحث هذا العام في الولايات المتحدة، لتستند القائمة المنشودة لمصطلحات بحث تم جمعها ما بين شهر يناير الماضي وأوائل ديسمبر الجاري.

بالنسبة لعام 2019، نستعرض أكثر 9 أسئلة شائعة تتعلق بالصحة، طرحها مستخدمو "غوغل" على طبيبهم الافتراضي، وهي كالآتي:

1. كيف تُخفّض ضغط الدم.

2. ما هي حمية الكيتو.

3. كيف تتخلص من الفواق.

4. كم تدوم الإصابة بالانفلونزا.

5. ما أسباب الإصابة بالفواق.

6. ما أسباب الإصابة بحصى الكلى.

7. ما هو فيروس الورم الحليمي البشري.

8. كيف تُخفّض نسبة الكوليسترول في الدم.

9. كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميًا.

بالعودة لعام 2018، تضمنت أهم الأسئلة المتعلقة بالصحة على "غوغل" من قِبل أشخاص في الولايات المتحدة على: ما هو التصلب الجانبي الضموري، وما هو التهاب بطانة الرحم. أما في عام 2017 فقد طالت استفسارات الأميركيين مرض الذئبة، والمدة التي يمضيها المرء مريضاً بالرشح أو الأنفلونز، فضلاً عن أسباب الإصابة بالفواق.