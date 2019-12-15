برنامج لتناول الرضيع أطعمة صلبة

المصدر: دبي - البيان

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظاً وانتباهاً.

وأوضحت الجمعية، حسب موقع سكاي نيوز، أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلاً من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.