أمل جدید لمرضى السرطان

المصدر: وكالات

أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أن علاجا تجريبیا للسرطان، حصلت علیه ضمن صفقة استحواذھا على شركة سلجین مقابل 74 ملیار دولار، قد قدم نتائج إيجابیة خلال التجارب.

وذكرت بريستول مايرز أنھا ستتقدم في نھاية العام الجاري للحصول على موافقة أمیركیة على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعیة، حیث يقوم بانتزاع الخلايا المناعیة من المريض ويجري علیھا بعض التعديلات لیجعلھا تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانیة وتھاجمھا ثم يعیدھا في المريض مرة أخرى.



ووفقا لبیانات أعلنتھا الشركة أمام مؤتمر للجمعیة الأمیركیة لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لھذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53 بالمئة منھم استجابة تامة.

وتعد البیانات انتصارا لبريستول مايرز بعدما لاقت صفقة شراء سلجین مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبروا عن اعتقادھم بأن المبلغ المعلن يزيد على القیمة الفعلیة للشركة.