ابتكار يساعد واضعي أقنعة الأوكسجين على التواصل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حاز ابتكار الشاب الأمريكي، لوكا ريشيو، "متحدث الأنبوب"، والهادف إلى مساعدة المرضى الموضوعين على جهاز الأوكسجين على التواصل والتحدث بشكل أفضل مع الآخرين، على إشادة في مؤتمرات بالولايات المتحدة وأوروبا.

كان لوكا ريشيو بعمر 12 عاماً عند شاهد جدته وهي تصارع للتواصل أثناء علاجها في المستشفى، فبدأ العمل على ما يدعوه "متحدث الانبوب" في مدرسة ثانوية ساوثنغتون بولاية كونيتيكت، وفقاً لمحطة تلفزيون "إن .بي.سي.كونيتيكت".

واستعرض الشاب البالغ من العمر 17 عاماً كيفية استخدام أنبوبه الذي يضخم صوت المريض باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء للتخلص من ضجيج جهاز الأوكسجين أخيراً، ففاز بجائزة في مؤتمر كونيتيكت للاختراعات والمؤتمر الوطني للاختراعات، وتلقى 22 ألف دولار من "سي تي نكست" التي تدعم الشركات الناشئة في الولاية. وأخيرا دعي إلى مسابقة جائزة رواد الاعمال الأوروبيين للشركات الناشئة للشباب في برشلونه بإسبانيا حيث أشيد باختراعه.

يقول إنه وجد الكثير من الدعم في الثانوية، وتعلق أستاذة إدارة الأعمال ساندي سبنيللو التي قدمت النصح له: "تأثره بشدة بتلك التجربة للذهاب والقيام بشي ما بشأنها، والوصول بها إلى هذا المستوى، اعتقد أنه أمر رائع".

تقضي الخطوة التالية اختبار المنتج للحصول على براءة اختراع، وقد أفاد لوكا أن مستشفى بريستول في الولاية "وافقت على اختباره لرؤية كيفية تجاوب الأطباء والمرضى معه".