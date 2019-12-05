تحذير من خطورة دواء شائع لعلاج السكري

المصدر: وكالات

أفادت صحيفة بولندية في مقال نشر، أمس الأربعاء، أن دواء شائعا في الاتحاد الأوروبي لعلاج مرض السكري، يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية خطرة.

وجاء في مقال لصحيفة "زينك غازيتا بروانا": "إن الميتفورمين، الذي يستخدمه قرابة مليوني بولندي من المصابين بمرض السكري، يمكن أن يحتوي على مركب كيميائي قوي"، مشيرة إلى أن المركب الكيميائي المذكور "يعطى من بين أمور أخرى، للفئران من أجل التسبب بالسرطان".

وتشير الصحيفة في مقالها إلى أن المعلومات حول محتوى المركب الكيميائي الخطير في هذا الدواء تم تأكيدها من قبل مصدرين مستقلين.

ويعتبر الميتفورمين دواء خافضا لسكر الدم، يتم تناوله عن طريق الفم، من فئة البيغوانيد. وهو خط المعالجة الأول للسكري النمط الثاني، على وجه الخصوص، للأشخاص الذين يعانون من فرط الوزن أو السمنة، والذين لديهم وظيفة كلوية طبيعية. وتم الحدّ من استخدامه لمعالجة سكري الحوامل بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.