أطباء يعيدون النبض لقلب ميت في تقدم علمي مذهل

المصدر: البيان الإلكتروني

في تقدم علمي مذهل، تمكن أطباء من إعادة قلب ميت لينبض مجدداً، عن طريق ضخ الأكسجين والدم والشحنات الكهربائية فيه بالكامل، في إجراء جديد قد ينقذ حياة الآلاف ممن ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء.

ونجح أطباء جراحون في جامعة "ديوك" الأمريكية في إعادة تنشيط قلب بعد وفاة المتبرع به، من أجل زراعته في شخص آخر كان يحتاجه.

وكان الجراحون في الجامعة قد تمكنوا من الحصول على القلب من متبرع ميت، كان دمه قد توقف بالفعل عن الدوران في جسم الشاب المتوفى، وفقا لسكاي نيوز.

وبعدها استخدموا تقنية لإعادة الدم إلى القلب المتوقف عن العمل، بحيث عاد إليه النبض مجددا، وهي عملية تم توثيقها في تسجيل فيديو، قام أحد الأطباء المشاركين في العملية التاريخية لاحقا بنشره على حسابه في تويتر، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمت زراعة القلب بنجاح في جسم المتلقي، فيما يمكن وصفه بأنه انتصار طبي يوحي بأنه سيكون هناك المزيد من العمليات والقلوب المؤهلة لزراعتها لدى المتلقين في المستقبل، لأن الأطباء أصبحوا قادرين على الحفاظ على العضو حيا خارج الجسم.