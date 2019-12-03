وصفات طبية وطبيعية للتخلص من القمل في يوم واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكل القمل وانتشاره في رؤوس الأطفال مصدراً كبيراً للإزعاج، وأهم وسائل انتشاره هي العدوى وخاصة في التجمعات بين الأطفال في المدارس أو الروضة أو أماكن اللعب، وينتقل مباشرة من خلال الاتصال من الرأس إلى الرأس. أو التشارك في استخدام الملابس والقبعات وأغطية الأسرّة. كما ينتقل عند استخدام مشط أو فرشاة شعر الآخرين. ولا تقتصر الإصابة بقمل الرأس نتيجة القذارة وعدم النظافة فجميع أنواع الشعر تصاب بالقمل بغض النظر عن طوله وحالته.

ويصنف القمل على أنه من الطفيليات التي تتغذى وتعيش على فروة رأس الإنسان، ومصدر تغذيتها الأساسي هو الدّم البشري. ويُسبب القمل أعراضاً مزعجة كالحكة والتّقرحات الحمراء على فروة الرأس، وقد يصعب التّخلص من هذه الطّفيليات المزعجة؛ وذلك بسبب سرعة تكاثرها. ولكن هنالك العديد بعض الطرق الطّبية والوصفات الطّبيعية، التي تسهم في القضاء عليه.

وصفات طبيّة

هناك مجموعة من العلاجات الطّبية التي يمكن اللجوء إليها للتّخلص من القمل. مثل:

الملاثيون (Malathion): دواء فعال يقتل القمل وبيوضه، والتي لا يتم استعماله إلا من خلال وصفة طبيّة، ويُوصى باستعماله للأعمار من 6 سنوات فما فوق.

سبينوساد (Spinosad): يحتوي على خصائص مضادّة للجراثيم ولا يتم الحصول عليه إلا من خلال وصفة طبيّة، وهو يقتل القمل وبيوضه، ويُوصى باستعمال هذا العلاج للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.

الإيفرمكتين (Ivermectin): ويُعتبر من العلاجات الفعّالة في القضاء على القمل، وهو يُستخدم للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق، ويأتي بأشكال مختلفة، فقد يكون علاج فموي يتم تناوله عن طريق الفم، أو موضعي إذ يتم وضعه على فروة الرأس.

وصفات طبيعية

تتوفر العديد من الوصفات الطّبيعية، والتي يمكن أن تساعد في التّخلص من القمل. ومنها:

الملح والخل: يحتوي الملح على خصائص مُطهرة تساعد في القضاء على القمل، أما الخل فيمتلك خصائص تُسهّل فك ارتباط الصّيبان عن خصل الشّعر، وبمزج الاثنين معاً تتكون وصفة طبيعية فعّالة للتّخلص من القمل وبيوضه.

الثوم: يتميز برائحته القوية التي تعمل على خنق القمل.

زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي: زيت جوز الهند يعيق حركة القمل وبالتّالي يؤدي إلى خنقه، أما زيت شجرة الشّاي فيحتوي على خصائص مُبيدة للطُفيليات مما يساعد على قتل القمل.

وهناك طرق أخرى تساعد على التخلص من القمل وبيوضه.