معلومات مثيرة ومفاهيم خاطئة عن الشاي الساخن

المصدر: البيان الإلكتروني

تنتشر الكثير من المفاهيم والمعلومات بين الناس حول الشاي، والتي في كثير من الأحيان تكون خاطئة وغير دقيقة.

يعتبر الشاي من أشهر المشروبات التي يستهلكها البشر حول العالم، بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الكثيرة، ولكن هناك بعض المعلومات الخاطئة حوله....

لا تحتوي كل أنواع الشاي على الكافيين

الشاي يحتوي فعلا على الكافيين، لأن شجيرة الشاي (واسمها العلمي: كاميليا سينينسيس، أي الكاميليا الصينية) وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى.

لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذه الشجيرة، كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود، يحتوي أيضا على مادة الكافيين، وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4%. أ

ما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه، فإنها خالية من الكافيين، كما نقل موقع "دوتشيه فيلة".

ومن المعلومات الخاطئة أيضا أن الشاي الأسود ينشط إذا تشرب بالماء الساخن لخمس دقائق وأنه يسكن إذ ترك لفترة أطول في الماء الساخن.

الشاي الإنجليزي المشهور يشرب بالماء لفترة وجيزة فقط

على العكس تماما، فإن تحضير الشاي الإنجليزي يعتمد على وضع الشاي الأسود، وفي الغالب من صنف "سيلان آسام" أو "دارجيلنغ"، في ماء يغلي وتركه يتشرب فترة طويلة. ولأن أوراق الشاي تبقى داخل الإبريق حتى آخر رشفة، فإن لونه يصبح داكناً وطعمه مرا للغاية. وللتمتع بطعم الشاي حتى النهاية، يضاف له الماء الساخن باستمرار.

طعم شاي الأكياس سيء لأنه من نوعية رديئة

هناك شائعة بأن الشاي الموجودة في الأكياس هو من النوعيات الرديئة. هذا ليس صحيحاً في العموم، فالشاي الموجود في الأكياس الصغيرة مطحون لدرجة كبيرة، وفي الغالب هو من نوعيات تتمتع بجودة كبيرة. لكن طحن أوراق الشاي وسحقها يمكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئا من نكهته. لكن هذا لا يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من أوراق ذات جودة عالية.

الشاي لا يفقد طعمه

صحيح أن أوراق الشاي لا تتعفن حقا، لكن لا يُنصح بتخزين الشاي لأكثر من ستة أشهر، إذ يفقد بعد هذه الفترة جزءا كبيراً من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحيّة المضادة للأكسدة.

الحليب في الشاي يقلل من تأثيره الصحي

اعتقاد خاطئ تماما، فلم تثبت التجارب أن وضع الحليب في الشاي يفقد الأخير تأثيراته الصحية. كما أن قدرة الجسم على امتصاص ما يسمى بالكاتيكين، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لا يعوقها الحليب إلا في الحد الأدنى ولا يترك الأمر أي آثار على الجسم.