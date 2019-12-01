ما هي مخاطر سلق البيض في الأواني الألمنيوم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

اثبتت دراسة حديثة، أن من أخطر طرق سلق البيض، استخدام أوانٍ ألمنيوم أو مادة تتفاعل مع البيض، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الصحة، وقد يؤدي في بعض الأحيان للإصابة بأمراض فيروسية خطيرة وقد يسبب الوفاة.

نجد أحيانا بعض التصبغات بالبيض المسلوق بعد تقشيره أو بقعاً باللون الأسود او الأزرق، وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين في مصر إن هناك العديد من الاسئلة عن تصبغات البيض بعد سلقه، وفقا لموقع صدى البلد.

وأكدت شيرين أن التعامل مع البيض على أن قشرته صلبة غير منفذة للعوامل الخارجية حيث أن البيض ذو قشرة مسامية منفذة للتلوث الخارجي.

ونصحت شيرين بالامتناع عن غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة، ونكتفي بغسله فقط قبل الاستعمال ما يسري على أي غذاء يسري على البيض ولا يجب أن نستخدم الأواني الألمنيوم حتى في سلقه.

وأشارت شيرين إلى أن الكثير يرسلون صوراً لبيض به تصبغات وتلونات سوداء على القشرة وتنفذ تلك التصبغات إلى البيض من الداخل بعد سلقه، وأخيراً يكون بسبب سلق البيض في وعاء من الألمنيوم حيث إن وجود الخل أو أي حمضيات يضاعف من تفاعل الألمنيوم مع الماء أو الغذاء الموجود به.