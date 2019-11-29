هذا ما تدل عليه البقع البنية على الجلد

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أوضحت الجمعية الألمانية للسكري أن بعض المشاكل الجلدية قد تنذر بالإصابة بداء السكري.

وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

كما أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم) تشير إلى الإصابة بداء السكري.

لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم، حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.

 

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