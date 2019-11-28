ما أفضل فاكهة للتغلب على التوتر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يمثل التوتر النفسي المستمر خطراً كبيراً على الصحة لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، الطبيب إنغو فروبوزه بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.



الموز

كما يعد المغنيسيوم سلاحاً فعالًا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة من الموز، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) عن فروبوزه.

ومن المهم أيضا، بحسب فروبوزه، تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان بحيث لا يكون إيقاعه مزدحما ومحموما.